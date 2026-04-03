Comenzará un curso de inteligencia artificial en La Falda

La Falda. "La Inteligencia Artificial ya forma parte de nuestra vida cotidiana. Está presente en buscadores, redes sociales, aplicaciones y herramientas digitales que usamos todos los días. Sin embargo, muchas personas todavía no saben cómo aprovecharla de manera práctica", señala la gacetilla de la Escuela de Oficios Digitales del Centro de Innovación Tecnológica La Falda.

En el curso se enseñará a utilizar herramientas de inteligencia artificial para organizar tareas, generar ideas, redactar contenidos, mejorar la productividad y aplicar la tecnología a trabajos o emprendimientos.

No es un curso técnico ni de programación. Está pensado para que cualquier persona pueda comprender cómo funciona la IA y empezar a utilizarla en su vida diaria de forma simple y práctica.

Qué se aprenderá

Durante el curso se aprenderá a:

* entender cómo funciona la Inteligencia Artificial

* utilizar herramientas de IA desde la computadora y el celular

* generar textos, ideas y contenido con ayuda de IA

* mejorar la organización personal y laboral

* aplicar la IA en emprendimientos y proyectos personales

Duración 16 horas. Días y horario: lunes y miércoles – 17 a 19 h. Inversión total: $20.000.

Único requisito: conocimientos básicos de uso de notebook, navegador web y sistema Windows.

Se dictará en el Centro de Innovación Tecnológica – La Falda

Preinscripciones en: https://forms.gle/a1QSt7d5GjX2AcAo9

