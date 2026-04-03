Comienza en Jesús María un Encuentro de Pintores Paisajistas
CÓRDOBA
Por Redacción El Diario de Carlos Paz

Jesús María. En el marco de Semana Santa, la ciudad de Jesús María invita a ser parte del Encuentro de Pintores Paisajistas 2026, una propuesta que une arte, cultura y espiritualidad.
La actividad comenzará hoy viernes 3 y se extenderá hasta mañana 4 entre las 9 y las 18 horas.  
Cada pintor podrá elegir distintos puntos de la ciudad.
Artistas de diversos lugares podrán plasmar en sus obras la esencia religiosa y cultural local, desde la imponente Estancia Jesuítica de Jesús María hasta capillas y espacios que forman parte de la identidad de Jesús María.
La comunidad también está invitada a recorrer los espacios y disfrutar del proceso creativo en vivo.
El cierre del evento será mañana a las 21 horas en el Museo de la Ciudad Luis Biondi, con la entrega de premios y el acto de clausura.
Más información, llamando al teléfono 3525-639759.
 

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