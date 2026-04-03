Comienza en Jesús María un Encuentro de Pintores Paisajistas

CÓRDOBA

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 3/4/2026 · 02:44 hs

Jesús María. En el marco de Semana Santa, la ciudad de Jesús María invita a ser parte del Encuentro de Pintores Paisajistas 2026, una propuesta que une arte, cultura y espiritualidad.

La actividad comenzará hoy viernes 3 y se extenderá hasta mañana 4 entre las 9 y las 18 horas.

Cada pintor podrá elegir distintos puntos de la ciudad.

Artistas de diversos lugares podrán plasmar en sus obras la esencia religiosa y cultural local, desde la imponente Estancia Jesuítica de Jesús María hasta capillas y espacios que forman parte de la identidad de Jesús María.

La comunidad también está invitada a recorrer los espacios y disfrutar del proceso creativo en vivo.

El cierre del evento será mañana a las 21 horas en el Museo de la Ciudad Luis Biondi, con la entrega de premios y el acto de clausura.

Más información, llamando al teléfono 3525-639759.

