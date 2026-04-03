Definieron operativos para Instituto–Defensa y Justicia y Racing–Ciudad Bolívar

SEGURIDAD REFORZADA PARA EL FÚTBOL DEL FIN DE SEMANA EN CÓRDOBA

SEGURIDAD REFORZADA PARA EL FÚTBOL DEL FIN DE SEMANA EN CÓRDOBA

CÓRDOBA

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 3/4/2026 · 20:28 hs

El Consejo de Seguridad Deportiva Provincial dispuso los operativos para los partidos que se jugarán este fin de semana en la ciudad de Córdoba, con la participación de organismos provinciales y municipales.

El primero de los encuentros será el que disputarán Instituto y Defensa y Justicia, el lunes a las 21:15 en el estadio Juan Domingo Perón, en barrio Alta Córdoba, por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

En este caso, el ingreso del público local estará habilitado desde las 19:15 por los accesos de calles Jujuy y Sucre, sin presencia de hinchas visitantes y con controles del programa Tribuna Segura.

El operativo contará además con cobertura sanitaria, incluyendo ambulancias, equipos médicos y rescatistas, junto a personal del servicio de emergencias y Defensa Civil Municipal.

Por su parte, Racing enfrentará a Ciudad de Bolívar el domingo a las 17 en el estadio Miguel Sancho, en barrio Nueva Italia. El ingreso del público se habilitará desde las 15:30, mientras que los cortes de tránsito comenzarán previamente en la zona.

En este encuentro, el dispositivo de seguridad abarcará un amplio perímetro alrededor del estadio y se mantendrá activo hasta la desconcentración total del público.

Las autoridades indicaron que los operativos buscan garantizar el normal desarrollo de ambos espectáculos deportivos.