El director de Coordinación operativa de Apross visitó La Cumbre

CÓRDOBA

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 3/4/2026 · 02:48 hs

La Cumbre. El miércoles pasado el municipio de La Cumbre recibió la visita de Lucas Valdemarin, director General de Coordinación Operativa de Apross, con quien se dialogó sobre el alcance de las actividades desarrolladas por la Unidad Móvil, que estuvo brindando servicios de atención en clínica médica, pediatría y odontología en la ciudad entre el 23 y el 1 de abril.

Valdemarin, acompañado por el intendente Pablo Alicio y la subdirectora del Hospital Municipal, Natalia Vercelli, visitó las instalaciones sanitarias de esa localidad y reforzó su interés y su compromiso por seguir trabajando juntos para brindar más y mejores servicios de salud para todos los vecinos de La Cumbre.

