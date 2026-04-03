Premiaron a la provincia por llevar internet a todas las escuelas del interior

El Gobierno de Córdoba fue distinguido a nivel internacional por su programa Puentes Digitales – Estamos Conectados, que garantiza acceso a internet de alta velocidad en escuelas rurales de toda la provincia.

El reconocimiento se otorgó en los Premios NovaGob Excelencia 2025, donde la iniciativa recibió una mención especial en la categoría “Proyecto más Transformador”, que distingue propuestas innovadoras en gestión pública en Iberoamérica.

En esta categoría, Córdoba compartió la distinción con el programa “Médico en tu territorio” del Departamento de Cundinamarca, en Colombia.

El plan permitió conectar unas 1.300 instituciones educativas mediante tecnología satelital, alcanzando la totalidad de las escuelas rurales distribuidas en todo el territorio provincial.

Desde la organización del premio destacaron el impacto concreto del programa, que posiciona a Córdoba entre las experiencias más relevantes de transformación del Estado en la región.

Además del acceso educativo, la conectividad se extiende a las comunidades, ya que muchas escuelas funcionan como puntos de acceso digital, facilitando servicios, capacitación y desarrollo local en zonas que históricamente tenían limitaciones.

El secretario de Innovación e Infraestructura, Rodrigo Pérez Limpias, señaló que la iniciativa busca garantizar igualdad de oportunidades y evitar que las condiciones geográficas limiten el acceso a la educación y la tecnología.