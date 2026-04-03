Sinsacate honró a sus héroes de Malvinas

Sinsacate. En el Salón Municipal de Sinsacate se vivió un emotivo homenaje a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas, acompañado por la comunidad y autoridades de la región.

Durante el acto, la artista Carmen Moyano brindó palabras profundamente sentidas, destacando la importancia de la memoria colectiva para no olvidar a nuestros héroes.

Por su parte, Andrés Moyano, miembro de la Asociación de Veteranos del Norte Cordobés, resaltó el sacrificio, la entrega y el ejemplo de valentía de los soldados al servicio de la patria.

El encuentro fue también una oportunidad para honrar a quienes dieron su vida, valorar el compromiso de nuestros veteranos y reafirmar los valores que construyen nuestra identidad como nación.

Participaron autoridades municipales, fuerzas de seguridad como Gendarmería Nacional, Policía de la Provincia y Bomberos Voluntarios, junto a vecinos e instituciones locales.

Participó también la Cooperativa de Servicios Públicos y la Sociedad Rural de Jesús María esta última hizo entrega de una placa conmemorativa a los veteranos: "Memoria, respeto y gratitud, hoy y siempre" subrayaron.

