Capilla del Monte: proyectarán las últimas dos funciones de “Michael"

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Córdoba
jueves, 30 de abril de 2026 · 02:59

Capilla del Monte. El Municipio de Capilla del Monte proyectará en el Cine Teatro Enrique Muiño las últimas dos funciones de “Michael", película biográfica de drama musical protagonizada por Jaafar Jackson, sobre la vida del célebre artista Michael Jackson.
La misma se proyectará el 2 y 3 de Mayo desde las 18.00 hs
Duración: 127 min. Idioma: Doblada al español.
Entrada general: $7000.
Compra online: eventosmunicapilla.boleteriadigital.com.ar
Tráiler: https://youtu.be/WZ51O9XN_jI?si=f7r8glhm_7gb9arE
 

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