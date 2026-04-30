La Falda ofrece actividades para conectar, moverse y sentirse mejor

La Falda. Durante mayo, el municipio de La Falda invita a ser parte de una agenda pensada para el bienestar físico, mental y emocional, con propuestas abiertas a toda la comunidad.

Clases, encuentros y experiencias:

• Yoga en el Salón Leopoldo Marechal

• Tai Chi Chuan y Chi Kung en Plaza San Martín

• Meditación y recorrido en el Laberinto

• Celebración del Día Internacional de la Danza

• Jornada Mundial por la Paz

Además, se realizará el retiro de mujeres “Clavel del Aire” (actividad con costo y cupos limitados), en diferentes espacios de la ciudad y durante todo el mes de mayo.

"Sumate, regalate un momento y viví La Falda desde el bienestar", invitaron desde el municipio.

