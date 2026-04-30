Passerini defendió una IA enfocada en la gente

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, disertó en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde participó del panel sobre inteligencia artificial aplicada a la gestión local.

Durante su exposición, planteó que la inteligencia artificial “no sirve solo por ser más eficiente”, sino que debe tener como objetivo mejorar la vida de la población. En ese marco, anunció el desarrollo de “Mi Docta”, una plataforma digital que integrará más de 300 trámites municipales.

Según explicó, la herramienta permitirá que la relación con los vecinos se realice a través de un chatbot de lenguaje natural, diseñado para facilitar el acceso y reducir la brecha digital. El sistema fue desarrollado con recursos propios del municipio y será presentado oficialmente el próximo mes.

Además, indicó que la implementación se apoya en una base de datos unificada que permitirá optimizar la gestión y acortar tiempos de respuesta. La ordenanza correspondiente fue aprobada por amplia mayoría en el Concejo Deliberante.

Passerini también señaló que la incorporación de estas tecnologías no debe excluir a las personas y mencionó iniciativas vinculadas a la inclusión, como dispositivos destinados a estudiantes con discapacidad visual en escuelas municipales.

En el mismo evento, el intendente firmó junto a otros jefes comunales el convenio “DesafIA Ciudades”, impulsado por CAF y la Red de Innovación Local, orientado al desarrollo de soluciones tecnológicas en gobiernos locales.