Avanza la regularización dominial: 13 familias firmaron sus escrituras

Trece familias de distintos barrios de la ciudad de Córdoba firmaron esta semana las escrituras de sus viviendas y quedaron a un paso de convertirse en propietarias, en el marco del programa Tu Casa Tu Escritura.

Los beneficiarios residen en barrios Obispo Angelelli, 1° de Mayo, Ampliación Cabildo, Juan Pablo II –Anexo, Villa Cornú-Sol Naciente y Los Boulevares.

Según se informó, el proceso continuará con la inscripción en el Registro General de la Propiedad, lo que permitirá completar el trámite de regularización dominial.

La secretaria General de Hábitat y Desarrollo Emprendedor, Laura Jure, participó de los operativos y señaló que este paso final brinda seguridad jurídica a las familias sobre sus viviendas y las inversiones realizadas.

Además, se destacó que los títulos de propiedad incluyen el régimen de vivienda —bien de familia—, lo que protege a los inmuebles frente a eventuales embargos.

Por otra parte, en el Parque Educativo Este se llevó adelante un operativo en el que se recolectó documentación de 40 familias de Campo de la Ribera, se realizaron relevamientos socioeconómicos y se iniciaron nuevos expedientes.

El programa Tu Casa Tu Escritura continúa acompañando a familias para regularizar la titularidad de sus viviendas, tanto de origen estatal como adquiridas de manera particular, con asistencia durante todo el proceso.