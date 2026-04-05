Oliva tendrá un nuevo hospital con UTI y cambia su histórico perfil sanitario

La Provincia de Córdoba confirmó la construcción de un nuevo hospital en Oliva, con una inversión de 31,2 millones de dólares y una superficie de 8.000 metros cuadrados. El proyecto marcará un punto de inflexión en el sistema sanitario local al incorporar servicios que actualmente no existen.

El futuro centro de salud incluirá una Unidad de Terapia Intensiva (UTI), una demanda clave para la ciudad, que hasta ahora carece de este tipo de atención crítica. La obra se encuentra en etapa previa a licitación y tendrá un plazo estimado de ejecución de 400 días.

El nuevo hospital implicará además un cambio profundo en el perfil sanitario de Oliva. Históricamente identificada por el Hospital Emilio Vidal Abal, ligado a la atención en salud mental, la ciudad avanzará hacia un modelo más integral, con incorporación de especialidades médicas generales y servicios de mayor complejidad.

En ese marco, el proyecto contempla abordar problemáticas actuales como las adicciones y situaciones de sufrimiento social, en línea con el proceso de desmanicomialización que impulsa la provincia.

En paralelo, el municipio analiza destinar a uso productivo unas 480 hectáreas del predio actual, lo que también implicaría una redefinición del rol histórico que tuvo Oliva como referencia en salud mental en la región.