Puestos callejeros: ahora, los trámites se realizan de forma virtual en Córdoba

La Municipalidad de Córdoba avanzó en la digitalización de los trámites para la autorización y renovación de puestos en la vía pública y en ferias francas, que desde ahora se realizan de manera online a través de la plataforma Vecino Digital (VeDi).

Con esta modalidad, ya no es necesario concurrir de forma presencial. Los vecinos pueden cargar la documentación requerida en el sistema, desde donde se inicia el proceso de análisis, evaluación técnica y eventual autorización del puesto.

La medida también alcanza a las renovaciones de permisos, que deberán gestionarse exclusivamente por esta vía digital.

Los trámites comprenden distintos tipos de módulos, como carros de comida, puestos de flores, plantas y otras actividades comerciales habilitadas. Algunos requieren autorizaciones temporales para eventos específicos, mientras que otros corresponden a ubicaciones fijas.

Asimismo, quienes deseen incorporarse a ferias francas podrán iniciar la solicitud de manera digital, siempre que exista disponibilidad y se cumplan los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Para realizar el trámite, los usuarios deben ingresar a VeDi, seleccionar “Trámites Digitales”, luego “Nuevo trámite” y buscar la opción “módulos”, donde el sistema guía paso a paso el proceso.

Desde el municipio destacaron que esta herramienta permite reducir tiempos, mejorar el seguimiento de cada expediente y facilitar el acceso a las autorizaciones.