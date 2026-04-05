Tras la lluvia, ¿cuál es el nivel del lago San Roque hoy?

El lago San Roque se mantiene por encima de su cota de vertedero tras las lluvias de las últimas horas, en un escenario que ya venía con niveles elevados en el embalse.

Según los últimos datos oficiales, el dique registra una altura de 35,92 metros, es decir, 0,62 metros por encima del nivel del vertedero, consolidando su estado alto tras el aporte de agua reciente.

Si bien el lago ya se encontraba superando su cota, las precipitaciones contribuyeron a sostener e incluso reforzar ese nivel en la cuenca.

En el resto de la provincia, otros embalses también muestran comportamientos similares. Los Molinos se ubica 1,35 metros por encima de su vertedero, mientras que el embalse Río Tercero (+0,24) y La Quebrada (+0,06) también presentan valores superiores.

Por otro lado, algunos diques continúan por debajo del nivel de vertedero, como Cruz del Eje (-0,06) y La Viña (-0,28), mientras que los registros más bajos corresponden a Pichanas (-3,48) y El Cajón (-4,28).

Los datos forman parte del monitoreo oficial de los recursos hídricos en Córdoba.