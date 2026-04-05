Vacunación antirrábica gratuita: continúa la campaña en los barrios cordobeses

Durante abril continuará la campaña gratuita de vacunación antirrábica para perros y gatos en distintos barrios de la ciudad de Córdoba, en el marco de las actividades por el mes del Animal.

La iniciativa es impulsada por la Dirección de Gestión de Fauna Doméstica del Ente BioCórdoba y está destinada a animales mayores de tres meses, con aplicación obligatoria y refuerzos anuales.

Los operativos se desarrollan en centros vecinales, polideportivos y espacios públicos, con atención por orden de llegada.

Desde la organización recordaron que los gatos deben ser trasladados en bolsa de red, canil o transportador, mientras que los perros deben asistir con collar y correa. En el caso de animales que superen los 15 kilos, también deberán llevar bozal.

Además, se recomienda concurrir con el carnet de vacunación, en caso de tenerlo.

El cronograma previsto incluye los siguientes puntos:

Martes 7 de abril, de 16 a 20: Villa Retiro (Ruta 174 Km 7 1/2, Rancagua esquina Bernardino López)

Jueves 9 de abril, de 16 a 20: barrio Los Robles (Guillermo Lewis y Portillo)

Viernes 10 de abril, de 16 a 20: Ampliación Rosedal (Antártida Argentina y Padre Lozano)

Martes 14 de abril, de 16 a 20: barrio Balcarce (Luis Ponce de León 2525)

Jueves 16 de abril, de 16 a 20: barrio Alberdi (Av. Colón y Avellaneda)

Viernes 17 de abril, de 16 a 20: barrio Primero de Mayo (Arroyo 5450)

Sábado 18 de abril, de 10 a 16: Casa de La Rioja (San Jerónimo 384)

Sábado 18 de abril, de 17 a 21: barrio Alberdi (Rodríguez Peña 455, Paseo Los Girasoles)

En cada jornada también se brindarán actividades de educación sobre tutoría responsable de animales de compañía.