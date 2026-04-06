Alta Gracia fue sede del Mundial de Aeromodelismo

Alta Gracia. La ciudad de Alta Gracia vivió un hecho histórico al convertirse en sede del Campeonato Mundial de Aeromodelismo IMAC 2026, un evento de relevancia internacional que concluyó este sábado 4 de abril con la ceremonia de premiación y brindis de cierre.

La ciudad se proyectó al mundo como escenario de primer nivel para este tipo de competencias, consolidando su crecimiento en materia deportiva y turística. Este logro no fue casual, sino el resultado de un trabajo sostenido que pone en valor las fortalezas locales: infraestructura de calidad, un parque deportivo en expansión y una ubicación estratégica.

Además, la comunidad respondió a la altura del evento, ofreciendo servicios y propuestas que enriquecieron la experiencia de los visitantes que llegaron desde distintos puntos del mundo.

Un antecedente clave en este camino fue el Campeonato Latinoamericano de Aeromodelismo 2025, también realizado en Alta Gracia, que posicionó a la ciudad como candidata ideal para albergar el Mundial.

Uno de los datos más destacados es que esta fue la primera vez que el Campeonato Mundial de Aeromodelismo IMAC se realizó fuera de Estados Unidos, y la sede elegida fue Alta Gracia. Un reconocimiento que llenó de orgullo a toda la comunidad.

“Este proyecto tuvo su origen en el impulso de referentes locales del aeromodelismo como Benja Stegmayer, Julián Giraudo —nuevo campeón de su categoría— y Lucas Laforte, del Aeroclub Alta Gracia, quienes acercaron la iniciativa y encontraron el respaldo del Estado municipal”, expresó el viceintendente a cargo del Ejecutivo, Jorge De Napoli.

La realización de este evento se enmarca en una política sostenida de la gestión municipal que entiende al deporte como motor de desarrollo, no solo desde lo social y saludable, sino también como impulsor económico. La llegada de competencias internacionales genera un impacto positivo en el turismo, el comercio y los servicios.

De este modo, Alta Gracia continúa consolidándose como una sede inigualable para eventos de gran escala, reafirmando su proyección internacional y su compromiso con el desarrollo integral de la ciudad.

Fuente: AG Noticias

