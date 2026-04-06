Buscan evaluadores para la Feria de Ciencias 2026 y abren la inscripción

El Ministerio de Educación de Córdoba abrió la convocatoria para seleccionar evaluadores que participarán en la 58° Feria de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación “Alberto Maiztegui” 2026.

La propuesta está destinada a docentes, directivos, supervisores e investigadores de todos los niveles del sistema educativo provincial que cuenten con experiencia en el ámbito ferial.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 1 de mayo y se realiza mediante un formulario online, donde los postulantes deberán presentar su currículum y la documentación requerida.

Quienes sean seleccionados deberán completar una instancia de formación obligatoria y luego tendrán a su cargo la evaluación de proyectos elaborados por estudiantes en distintas etapas del certamen.

En la instancia regional, el trabajo se realizará en parejas de evaluadores, mientras que en la fase provincial se combinarán modalidades presenciales y virtuales.

La participación contará con acreditación oficial dentro de la Red Provincial de Formación Docente Continua, como parte del fortalecimiento profesional y la mejora de los aprendizajes.