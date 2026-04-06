Córdoba registró casi 17 mil nuevas sociedades entre 2022 y 2025

La Inspección de Personas Jurídicas (IPJ) informó que entre 2022 y 2025 la provincia registró una recuperación progresiva en la constitución de sociedades comerciales, con un pico de inscripciones en 2023 y una nueva suba durante 2025.

De acuerdo con los datos relevados, en ese período se constituyeron 16.998 sociedades en Córdoba, considerando los tres principales tipos societarios: SAS, SA y SRL. Tras el máximo alcanzado en 2023, el número de inscripciones tuvo una leve retracción en 2024 y volvió a crecer en 2025, lo que consolida una tendencia positiva en la dinámica emprendedora provincial.

Al respecto, el director de la IPJ, Pablo Mina, señaló que la sostenida constitución de sociedades, junto con la apertura de sucursales en el interior y el traslado de domicilios sociales desde otras jurisdicciones hacia Córdoba, refuerza el posicionamiento de la provincia como un entorno favorable para el desarrollo empresarial.

Predominio de las sociedades por acciones simplificadas

El informe también destaca que la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) continúa siendo el tipo societario más elegido por quienes deciden emprender en Córdoba.

Entre 2022 y 2025 se constituyeron:

13.495 SAS

1.998 Sociedades Anónimas (SA)

1.505 Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL)

La amplia mayoría de constituciones bajo el formato SAS confirma la preferencia por una herramienta ágil y moderna, adaptada a los nuevos proyectos productivos y comerciales. Entre sus ventajas se encuentran el bajo aporte inicial requerido, la posibilidad de constituirse con un solo socio y una mayor flexibilidad en su organización interna.

Impacto en el empleo

Otro dato relevante del relevamiento es que el 85,7% de las nuevas sociedades genera puestos de trabajo dentro de sus primeros tres meses de vida, lo que evidencia el impacto directo de la actividad societaria en la economía provincial y en la creación temprana de empleo.

La información surge de los relevamientos realizados por el área de Auditorías, Estudios y Datos de la IPJ, a partir de encuestas a sociedades recientemente constituidas y del cruce de datos con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Según explicó Ana Carina Rodríguez, el seguimiento semanal de las nuevas sociedades permite identificar necesidades tempranas vinculadas al inicio de la actividad económica y facilitar la articulación del Gobierno provincial con distintos sectores.

Trámites digitales y modernización del sistema

Desde la IPJ destacaron además que la constitución de sociedades en Córdoba se realiza de manera 100% digital, lo que reduce tiempos, simplifica gestiones y aporta mayor transparencia.

El sistema funciona de forma articulada con organismos como Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor), Rentas, el Boletín Oficial y ARCA, lo que permite agilizar trámites vinculados a la constitución, la asignación de CUIT y el inicio formal de actividades.

A esto se suma el Sistema de Libros Digitales, que permite rubricar y administrar documentación societaria en formato electrónico.

Además, el modelo aprobado por la IPJ ahora permite constituir una SAS eligiendo el objeto social según la actividad que se desee desarrollar, manteniendo el carácter exprés del trámite. También se incorporó la modalidad Tailor Made SAS, que permite agregar cláusulas complementarias al instrumento constitutivo para adaptarlo a la estrategia de cada empresa.

Reconocimiento a nivel nacional

El modelo cordobés de gestión societaria fue destacado recientemente en el Coloquio de IDEA 2025, donde el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger, señaló públicamente que la IPJ de Córdoba es la más ágil y moderna del país en materia de registración y gestión de sociedades.

El reconocimiento puso en valor el proceso de transformación digital y la interoperabilidad con distintos organismos, que posicionan al sistema cordobés como una referencia nacional en modernización institucional y simplificación de procesos para la constitución de empresas.