Cosquín amplía la red de gas y suma nuevos barrios

La Municipalidad de Cosquín avanza con la segunda etapa de la ampliación de la red de gas natural, una obra que permitirá que más vecinos accedan al servicio en distintos barrios de la ciudad.

El proyecto cuenta con financiamiento gestionado con el apoyo del Gobierno de Córdoba y busca completar una planificación que había quedado inconclusa.

En esta etapa, los trabajos alcanzarán a los barrios La Remembranza, Los Carolinos y La Huelga. Posteriormente, se prevé continuar con la ampliación hacia AATRA y Colinas de Mallín, incluyendo también instituciones como el hospital y establecimientos educativos de la zona.

Desde el municipio señalaron que la obra forma parte de un plan integral de infraestructura que apunta a mejorar la calidad de vida de los vecinos y ampliar el acceso a servicios esenciales.

Además, se informó que ya se encuentra en planificación un proyecto de red de cloacas, que se ejecutaría con un esquema similar para continuar con la expansión de servicios en la ciudad.