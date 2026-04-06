El corredor productivo de Córdoba suma nuevos tramos pavimentados

Infraestructura vial en el sur provincial
El corredor productivo de Córdoba suma nuevos tramos pavimentadosAvanza la obra sobre la Ruta Provincial 10 con casi 60 kilómetros en ejecución, clave para mejorar la logística y la conexión entre zonas productivas.
La Provincia avanza con la pavimentación de nuevos tramos de la Ruta Provincial 10, una vía estratégica que atraviesa Córdoba y conecta regiones productivas clave.
Los trabajos se desarrollan en dos sectores: entre Villa Reducción y la Ruta Provincial 11, y entre esta última y la Ruta Nacional 158, a la altura de Las Perdices. En conjunto, suman casi 60 kilómetros de obra.
El primer tramo presenta un avance del 40%, mientras que el segundo alcanza el 37%. Ambos incluyen la construcción de puentes e intersecciones que mejorarán la seguridad y la circulación.
La intervención busca fortalecer la conectividad en el sur provincial, facilitando el transporte de la producción agropecuaria y comercial hacia centros clave como Río Cuarto y Villa María.
La Ruta Provincial 10 es considerada la columna vertebral de la red vial cordobesa, ya que atraviesa distintos departamentos y vincula regiones productivas con rutas nacionales y centros de distribución.
Desde el Gobierno provincial señalaron que estas obras permitirán reducir costos logísticos, mejorar los tiempos de traslado y acompañar el crecimiento económico de la región.
Los trabajos están a cargo de Vialidad Provincial y forman parte de un plan integral de infraestructura orientado a consolidar el desarrollo territorial.