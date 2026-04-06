El corredor productivo de Córdoba suma nuevos tramos pavimentados

La Provincia avanza con la pavimentación de nuevos tramos de la Ruta Provincial 10, una vía estratégica que atraviesa Córdoba y conecta regiones productivas clave.

Los trabajos se desarrollan en dos sectores: entre Villa Reducción y la Ruta Provincial 11, y entre esta última y la Ruta Nacional 158, a la altura de Las Perdices. En conjunto, suman casi 60 kilómetros de obra.

El primer tramo presenta un avance del 40%, mientras que el segundo alcanza el 37%. Ambos incluyen la construcción de puentes e intersecciones que mejorarán la seguridad y la circulación.

La intervención busca fortalecer la conectividad en el sur provincial, facilitando el transporte de la producción agropecuaria y comercial hacia centros clave como Río Cuarto y Villa María.

La Ruta Provincial 10 es considerada la columna vertebral de la red vial cordobesa, ya que atraviesa distintos departamentos y vincula regiones productivas con rutas nacionales y centros de distribución.

Desde el Gobierno provincial señalaron que estas obras permitirán reducir costos logísticos, mejorar los tiempos de traslado y acompañar el crecimiento económico de la región.

Los trabajos están a cargo de Vialidad Provincial y forman parte de un plan integral de infraestructura orientado a consolidar el desarrollo territorial.