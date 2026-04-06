Huerta Grande se prepara para celebrar el Día de la Zamba

Huerta Grande. El próximo domingo 12 de abril desde las 13:00 hs se realizará en el Polideportivo Municipal de Huerta Grande una jornada llena de música, danza y tradición. El evento contará con la presentación artística de Lucas Manzzani, Dúo Algarrobal, Herencia del Alma y El Embrujo.

"Además, contaremos con la participación de ballets de la región que llenarán el escenario de color y emoción. Una tarde para compartir, celebrar y sentir nuestras raíces", destacaron.

