Instalaron en Vicuña Mackenna una nueva estación meteorológica de la red provincial

El Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba habilitó una nueva estación de la Red Provincial de Estaciones Meteorológicas en la localidad de Vicuña Mackenna. Se trata del nodo número 133 del sistema, que permite acceder a información agro-meteorológica en tiempo real para productores y habitantes de la región.

La instalación forma parte del Programa de Estaciones Meteorológicas, una iniciativa que busca facilitar el acceso a información climática estratégica desde cualquier dispositivo y en cualquier momento. Estos datos resultan clave para la toma de decisiones en la producción agropecuaria, además de ser útiles para aplicaciones periurbanas y otras actividades vinculadas al territorio.

Información climática en tiempo real

Las estaciones meteorológicas automatizadas están equipadas con sensores que registran y recopilan información de manera automática y continua. Entre las variables que monitorean se encuentran:

temperatura ambiente

humedad relativa

radiación solar

punto de rocío

dirección y velocidad del viento

precipitaciones

temperatura del suelo

presión atmosférica

Toda la información recolectada se procesa y se pone a disposición de forma gratuita, generando una herramienta estratégica para conocer las condiciones climáticas y mejorar la planificación productiva.

Con la incorporación de este nuevo nodo, la red provincial alcanza 133 estaciones meteorológicas distribuidas en distintos puntos de Córdoba, lo que permite generar datos precisos, instantáneos y acumulativos sobre las condiciones atmosféricas de cada región.

Desde la cartera provincial destacaron que el objetivo del programa es brindar una ventaja estratégica a productores y actores del sector mediante el acceso a información confiable, que permita optimizar la toma de decisiones y fortalecer el desarrollo productivo en todo el territorio cordobés.