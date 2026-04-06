La Falda: municipio invita a capacitarse en prevención del suicidio

La Falda. El municipio de La Falda invita a profesionales del área de la Salud, Educación o disciplinas relacionadas, a una capacitación y en temas sobre prevención del suicidio.

Esta capacitación se realizará en el marco del Programa provincial de Prevención del Suicidio de Córdoba, y está organizada por los Centros RAAC de La Falda, Valle Hermoso y Villa Giardino.

La cita es el próximo 20 de abril, desde las 9.00 h para profesionales y a las 12:30h. se dictará una charla abierta a la comunidad.

Lugar: España Nº 884. La Falda

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