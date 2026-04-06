La Flora de la Provincia de Córdoba en libros de descarga gratuita

Córdoba. Una obra de 5 tomos editada por la Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba reúne por primera vez el estudio completo de las plantas vasculares de la provincia y está disponible para su descarga gratuita a través de la página de la editorial de esa casa de estudios.

En total son cinco tomos que comprenden el estudio taxonómico de estas plantas -nativas y exóticas- . Las diferentes familias en las que se reúnen dichas especies se han organizado en tres grandes grupos ampliamente conocidos para facilitar la consulta, en este orden: Licófitas y Helechos (plantas sin flores, frutos ni semillas), Gimnospermas (plantas con semillas pero sin frutos) y Angiospermas (plantas con flores, frutos y semillas).

El trabajo, editado por Gabriel Bernardello, Juan José Cantero, Franco Chiarini, Américo Degioanni y Gloria E. Barboza, reúne más de 150 años de investigaciones botánicas iniciadas en 1870 con la creación del Museo Botánico. La publicación presenta un catálogo exhaustivo de la flora cordobesa con claves de identificación, mapas de distribución, ilustraciones y datos sobre floración, polinización y usos.

Los cinco tomos pueden descargarse gratuitamente desde la web de la Editorial UNC: www.editorial.unc.edu.ar

