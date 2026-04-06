La Provincia regula el uso de drones para aplicar fitosanitarios en el campo

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba, firmó una resolución que establece el marco normativo para la aplicación de productos químicos o biológicos de uso agropecuario mediante aeronaves pilotadas a distancia, conocidas como drones.

La medida se enmarca en la Ley Provincial N° 9164, cuyo objetivo es proteger la salud humana, los recursos naturales y la producción agropecuaria. Además, establece mecanismos que permiten asegurar la trazabilidad de estos insumos y contribuir al desarrollo sostenible.

La normativa fue informada durante la Expoagro 2026 y busca ordenar y regular el uso de esta tecnología en la producción agropecuaria, promoviendo prácticas responsables y el uso de herramientas innovadoras.

Desde el Gobierno provincial destacaron que los drones representan un avance en la agricultura de precisión, ya que permiten mejorar la exactitud de las aplicaciones, optimizar el uso de insumos y reducir el impacto ambiental cuando se utilizan bajo normas y principios de Buenas Prácticas Agropecuarias.

Registro, capacitación y controles

Entre los principales puntos de la resolución se establece la creación de la subcategoría “RPA” dentro del Registro de Aplicadores Aéreos. Allí deberán inscribirse los equipos que realicen aplicaciones con drones.

La habilitación tendrá carácter anual y exigirá documentación emitida por la autoridad aeronáutica correspondiente, además de la acreditación de personal capacitado para operar estos equipos.

La normativa también incorpora la figura del Operario de Fitosanitarios con RPA, quien deberá contar con capacitación específica y será responsable de la correcta preparación y manejo de los productos utilizados durante las aplicaciones.

Asimismo, se fijan distancias mínimas de resguardo respecto de zonas urbanas y de sitios sensibles, como escuelas y centros de salud.

Entre los requisitos también se incluye la obligatoriedad de contar con Receta Fitosanitaria Digital, emitida por un ingeniero agrónomo habilitado, además de controles y fiscalizaciones por parte de la autoridad de aplicación.

Además, se estableció un plazo de 180 días para que los operadores se adecuen a los nuevos requisitos, incluyendo la capacitación obligatoria para quienes realicen aplicaciones con drones.

El ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, destacó que la resolución busca acompañar el avance tecnológico en el sector agropecuario.

“Córdoba integra los drones al marco fitosanitario y abre una nueva etapa en la agricultura de precisión. Son una herramienta cada vez más utilizada en la producción agropecuaria y, con esta resolución, establecemos reglas claras para su uso en la provincia, promoviendo aplicaciones responsables, seguras y que cuiden el ambiente”, señaló.

Con esta medida, el Gobierno provincial busca facilitar la incorporación de nuevas tecnologías al sector productivo, garantizando al mismo tiempo criterios de seguridad, cuidado ambiental y protección de la salud pública.