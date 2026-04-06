“Mujeres del Mundo”, la muestra que visibiliza historias migrantes

La Municipalidad de Córdoba invita a recorrer la muestra fotográfica itinerante “Mujeres del Mundo”, una propuesta que pone en valor el rol y la historia de mujeres migrantes en la provincia. La exposición se presenta en el Centro de Atención a Personas Migrantes y Refugiadas (CAPeM) y estará abierta al público hasta el 19 de abril, con entrada libre y gratuita.

La iniciativa, organizada por el grupo Raíces del Mundo de Alta Gracia, busca visibilizar el aporte cultural, social y humano de mujeres que llegaron desde distintos países y hoy forman parte activa de la vida cordobesa.

La muestra reúne imágenes de mujeres pertenecientes a diversas colectividades, luciendo trajes típicos y representando la identidad cultural de sus lugares de origen. Participan comunidades de Argentina, Alemania, España, Italia, Polonia, Montenegro, Francia, Venezuela, Bolivia, entre otros países.

El espacio puede visitarse de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 en la sede de CAPeM, ubicada en calle Caseros 356, en la ciudad de Córdoba.

Antes de su llegada a la capital, la exposición ya había sido presentada en Alta Gracia, donde comenzó su recorrido como una propuesta itinerante que busca seguir sumando historias y miradas.

La iniciativa también promueve el encuentro entre culturas, el reconocimiento de trayectorias migrantes y la construcción de espacios de integración a través del arte y la fotografía.