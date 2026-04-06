Municipios del interior recibirán fondos para obras de infraestructura urbana

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Gobierno de Córdoba, avanza en la ejecución de obras de infraestructura urbana en localidades del interior provincial, en el marco del Programa Provincial de Cordón Cuneta y Adoquinado.

Durante encuentros realizados en el Centro Cívico del Bicentenario, el ministro Manuel Calvo recibió a intendentes y jefes comunales de distintos departamentos, quienes accedieron a financiamiento para llevar adelante proyectos destinados a mejorar la circulación vial y peatonal, optimizar el drenaje pluvial y acompañar el crecimiento urbano de sus comunidades.

La inversión total destinada a estas intervenciones supera los 3.455 millones de pesos y alcanza a municipios y comunas de diferentes regiones de la provincia. Las iniciativas incluyen localidades de los departamentos Marcos Juárez, General Roca, San Javier, Roque Sáenz Peña y Cruz del Eje, entre otros.

Entre los beneficiarios se encuentran autoridades de Cavanagh, Capitán General Bernardo O’Higgins, Cruz Alta, Colonia Italiana, General Roca, Villa Sarmiento, La Paz, Luyaba, La Población, San Javier y Yacanto, Los Hornillos, San Joaquín, Rosales, La Batea, Guanaco Muerto, Las Playas, Tuclame y La Higuera.

Además de las obras de cordón cuneta y adoquinado, el Gobierno provincial dispuso financiamiento para intervenciones complementarias en parajes del departamento Cruz del Eje, que incluyen obras de agua, infraestructura sanitaria, mejoras en espacios públicos, equipamiento y el fortalecimiento de edificios escolares y centros de salud.

Desde la Provincia destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia sostenida de inversión pública orientada a mejorar la calidad de vida de los vecinos y promover el desarrollo equilibrado de las localidades del interior cordobés.