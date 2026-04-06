Récord de inscriptos en la Universidad Provincial de Córdoba para 2026

La Universidad Provincial de Córdoba (UPC) comenzó el ciclo lectivo 2026 con un crecimiento histórico que superó las 26.400 preinscripciones en toda su oferta académica, consolidando su proceso de expansión en distintos puntos de la provincia.

Las actividades aúlicas ya se desarrollan en las cuatro facultades de la casa de estudios: Arte y Diseño, Turismo y Ambiente, Educación y Salud, y Educación Física; además del Instituto de Gestión e Innovación Tecnológica y Productiva (IGTP) y las 12 sedes regionales distribuidas en el interior cordobés, con el objetivo de acercar la educación universitaria pública a más localidades.

El proceso de expansión territorial tuvo una amplia respuesta de la comunidad. Entre las sedes regionales con mayor cantidad de aspirantes se destacan Río Tercero, con 1.090 preinscripciones; Cruz del Eje, con 884; y Bell Ville “Mariano Moreno”, con 697.

En la sede Capital, la Facultad de Arte y Diseño lidera el número de aspirantes con 10.346 inscriptos, seguida por Turismo y Ambiente con 2.388; Educación Física con 2.046; y Educación y Salud con 1.989.

Por su parte, el IGTP registró un récord de 2.667 preinscripciones para sus carreras vinculadas al desarrollo tecnológico y productivo.

La rectora de la universidad, Julia Oliva Cúneo, destacó la importancia de este nuevo comienzo académico y el compromiso institucional con los estudiantes.

“La UPC los va a acompañar en sus caminos, en esta trayectoria que no es sólo académica: es uno de los momentos más importantes de sus vidas, del que se llevarán los mejores recuerdos. Transiten con disfrute y con el compromiso que significa iniciar sus estudios en el marco de una universidad pública a la que hay que defender, sobre todo en el momento que vivimos a nivel nacional con el sistema universitario”, expresó.

Asimismo, remarcó que el inicio del ciclo lectivo con 12 sedes regionales en funcionamiento refleja el objetivo de federalizar la educación superior en Córdoba.

Este año también marca el comienzo de clases en cinco nuevas sedes regionales: Villa Carlos Paz, Marcos Juárez, Cruz del Eje, Mina Clavero y Las Varillas. Estas se suman a las que ya habían iniciado actividades en 2025: Bell Ville, Capilla del Monte, Río Tercero, Morteros, Laboulaye, Villa Dolores y Deán Funes.

Entre las carreras con mayor cantidad de aspirantes se encuentran la Tecnicatura Universitaria en Diseño Gráfico, con 2.589 preinscriptos; el Profesorado de Educación Física, con 1.800; la Tecnicatura Universitaria en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, con 1.282; la Tecnicatura Universitaria en Marketing y Negocios Digitales, con 1.064; la Licenciatura en Administración de Empresas, con 1.007; y la Licenciatura en Psicopedagogía, con 964.

Según los datos oficiales, el récord de preinscripciones para la cohorte 2026 representa un crecimiento del 30% respecto al año anterior.