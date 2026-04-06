Renuevan el Buen Pastor y cambian por completo uno de los espacios más visitados

El Gobierno de Córdoba avanza con los trabajos de puesta en valor del Paseo del Buen Pastor, uno de los espacios más emblemáticos del centro de la ciudad, con una serie de intervenciones orientadas a mejorar su aspecto y funcionalidad.

Las tareas incluyen poda de árboles y palmeras, renovación del sistema de riego, reposición de césped y la incorporación de nuevas especies vegetales. El objetivo es recuperar el protagonismo paisajístico del lugar y mejorar la calidad ambiental del entorno.

Entre los trabajos previstos, se renovarán cañerías y aspersores del sistema de riego, además de rediseñar la distribución del agua para optimizar el mantenimiento de los espacios verdes.

También se realizarán mejoras en el suelo, con aporte de tierra de calidad y nivelación, y se colocará césped Bermuda junto con resiembra de Ray Grass para mantener el verde durante todo el año.

En distintos sectores del paseo se incorporarán nuevas plantas y se repondrán ejemplares de jacarandá, mientras que en zonas específicas se reorganizará el tránsito peatonal mediante intervenciones paisajísticas.

Además, en el área cercana a las fuentes se instalarán estructuras de hormigón que funcionarán como asientos, acompañando el uso habitual que hacen los visitantes del lugar.

La intervención forma parte de un trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y equipos técnicos especializados, con el objetivo de jerarquizar este espacio clave para la vida cultural, recreativa y turística de la ciudad.