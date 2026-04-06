Santa María de Punilla homenajeó a los veteranos y caídos en Malvinas

Emoción y
Santa María de Punilla homenajeó a los veteranos y caídos en MalvinasEn el marco de un nuevo aniversario de la guerra de Malvinas, se reafirmó el compromiso con la memoria colectiva.
La comunidad de Santa María de Punilla le rindió un homenaje a los veteranos y caídos de la guerra de Malvinas. La jornada reunió a vecinos, autoridades y representantes de instituciones locales, quienes se acercaron para honrar a quienes combatieron en defensa de la soberanía nacional.
Durante el acto, se destacó la importancia de mantener viva la memoria y transmitir a las nuevas generaciones el valor del sacrificio y la entrega de los héroes de Malvinas.
Desde hace años, la ciudad sostiene este reconocimiento de manera permanente, no solo a través de actos oficiales, sino también en espacios simbólicos que forman parte de la identidad local. Una de esas expresiones es la obra emplazada en el ingreso a la ciudad, que representa el reencuentro familiar, el abrazo de la Patria y la protección de la Virgen hacia los combatientes.
«Señor, recibe en tu reino a los mártires de Malvinas y bendice a los sobrevivientes, héroes que regresaron»; fue una de las frases que acompañó el homenaje, en un clima de respeto y emoción compartida.
De este modo, el compromiso es recordar todos los días a quienes dieron su vida y a quienes regresaron, manteniendo presente su legado en la historia, la memoria y el presente de la comunidad.