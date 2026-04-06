Santa María de Punilla homenajeó a los veteranos y caídos en Malvinas

La comunidad de Santa María de Punilla le rindió un homenaje a los veteranos y caídos de la guerra de Malvinas. La jornada reunió a vecinos, autoridades y representantes de instituciones locales, quienes se acercaron para honrar a quienes combatieron en defensa de la soberanía nacional.

Durante el acto, se destacó la importancia de mantener viva la memoria y transmitir a las nuevas generaciones el valor del sacrificio y la entrega de los héroes de Malvinas.

Desde hace años, la ciudad sostiene este reconocimiento de manera permanente, no solo a través de actos oficiales, sino también en espacios simbólicos que forman parte de la identidad local. Una de esas expresiones es la obra emplazada en el ingreso a la ciudad, que representa el reencuentro familiar, el abrazo de la Patria y la protección de la Virgen hacia los combatientes.

«Señor, recibe en tu reino a los mártires de Malvinas y bendice a los sobrevivientes, héroes que regresaron»; fue una de las frases que acompañó el homenaje, en un clima de respeto y emoción compartida.

De este modo, el compromiso es recordar todos los días a quienes dieron su vida y a quienes regresaron, manteniendo presente su legado en la historia, la memoria y el presente de la comunidad.