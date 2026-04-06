Última semana para sumarse a la Feria del Libro de Valle Hermoso

Valle Hermoso. Editoriales, distribuidores, autores, poetas y talleristas, tendrán hasta el próximo lunes 13 de abril para sumarse a la 3° Feria del Libro de Valle Hermoso “Valle Lee, Siente y Sueña”, que se desarrollará los días 7, 8 y 9 de mayo 2026: "Queremos que seas protagonista", dijeron desde el municipio.

¿Cómo participar?

1-Enviá tu propuesta en forma presencial al Centro Cultural “Eva Perón. Dirección Padre Walter Consalvi 234 de 8:00 hs a 13:00 hs.

2-Por correo electrónico a [email protected].

3- O en el enlace https://forms.gle/9bQURah5yQLnjXUw8

Requisitos

-Datos personales, título, género, breve reseña.

-Obras editadas o manuscritos inéditos de autores residentes en Punilla, Córdoba o resto del país.

Fecha límite: 13 de abril 2026

