Una multitud visitó la Feria del libro de La Cumbre

La Cumbre. Una multitud visitó el último fin de semana la XIII Edición de la Feria del libro de La Cumbre, que concluyó ayer.

Stands con libros para todos los gustos fueron visitados por vecinos y turistas, logrando importantes ventas según indicaron.

La Feria se inauguró el sábado 4 de abril y se extendió hasta las 20hs de ayer.

El sábado presentaron los libros: “Una vida de Ada Falcón”, “El primo Gabriel”, “Desvío”, “El pie derecho” y “Cora Liendo”.

En tanto ayer la Feria estuvo abierta entre las 17 y 18.30 hs. Hubo micrófono abierto: lectura de cuentos, relatos y poesías. Cierre musical con Viajando al sol.

Todas las actividades se desarrollaron en la Sala Caraffa – Pasaje Tassano 55, con acceso libre y gratuito.