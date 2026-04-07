Alta Gracia: el Encuentro Literario llenó de palabras e identidad al Museo Jesuítico

Alta Gracia. La ciudad vivió un nuevo capítulo de su agenda cultural con la realización del Encuentro Literario, una iniciativa que durante dos jornadas transformó al Museo de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia y la Casa del Virrey Liniers en un escenario donde la palabra fue protagonista.

El evento, impulsado por la biblioteca “Noemí Lozada de Solla”, reunió a escritores, editoriales independientes, instituciones culturales y vecinos, en una propuesta que buscó acercar la literatura al público y poner en valor la producción local. En este sentido, el encuentro trascendió el formato tradicional de feria para convertirse en un espacio de diálogo e intercambio directo entre autores y lectores.

A lo largo del viernes 3 y sábado 4 de abril, los asistentes pudieron recorrer los espacios del museo, participar de distintas actividades y descubrir una variada oferta editorial, todo en un entorno atravesado por la historia y el patrimonio que distinguen a este emblemático sitio de la ciudad.

Desde la organización destacaron la importancia de generar y sostener estos ámbitos de circulación cultural, donde confluyen distintas voces y miradas del ámbito literario regional. Asimismo, subrayaron el rol clave de la Asociación de Amigos del museo, cuyo acompañamiento permitió fortalecer y proyectar la iniciativa.

Con entrada libre y abierta a todo público, el Encuentro Literario no solo convocó a una nutrida cantidad de visitantes, sino que también reafirmó el interés de la comunidad por la lectura y la escritura, consolidándose como una propuesta que invita a seguir construyendo cultura desde lo local.

