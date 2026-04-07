APROSS actualizó aranceles odontológicos y convoca prestadores

La Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) informó que ya se encuentra vigente la actualización de los valores del Nomenclador Odontológico y de los coseguros, con aplicación desde el 1 de abril de 2026.

Según se indicó, la medida busca mejorar los valores prestacionales y fortalecer la calidad de atención dentro de la red odontológica, en el marco de una política de actualización sostenida.

En paralelo, el organismo mantiene abierta la convocatoria para odontólogos e instituciones de toda la provincia interesados en incorporarse como prestadores. Para iniciar el trámite, los postulantes deben completar un formulario de solicitud y presentar la documentación requerida.

Entre los requisitos se incluyen matrícula vigente emitida por el colegio profesional, constancia de inscripción en ARCA, seguro por mala praxis con cobertura mínima de 5 millones de pesos, documentación firmada del nomenclador odontológico y constancia bancaria de CBU, entre otros.

Desde APROSS señalaron que el objetivo es ampliar la red prestacional y acompañar a los profesionales que brindan servicios a los afiliados en todo el territorio provincial.