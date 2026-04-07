Capilla del Monte presentó "Casonas con Arte al Atardecer"

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Córdoba
martes, 7 de abril de 2026 · 01:22

Capilla del Monte. El sábado pasado la Municipalidad de Capilla del Monte presentó "Casonas con Arte al Atardecer", la primera edición de un evento que combina historia, arquitectura, arte y cultura en un recorrido único por tres emblemáticas casonas de la ciudad. 29 artistas visuales estuvieron creando y exponiendo sus obras en vivo.
Casonas participantes:
• Dante Alighieri — Diagonal Buenos Aires y Pueyrredón
• Montecassino — La Pampa 107
• Villa Margarita — 25 de Mayo e Yrigoyen
 

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