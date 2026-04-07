Capilla del Monte presentó "Casonas con Arte al Atardecer"
Capilla del Monte. El sábado pasado la Municipalidad de Capilla del Monte presentó "Casonas con Arte al Atardecer", la primera edición de un evento que combina historia, arquitectura, arte y cultura en un recorrido único por tres emblemáticas casonas de la ciudad. 29 artistas visuales estuvieron creando y exponiendo sus obras en vivo.
Casonas participantes:
• Dante Alighieri — Diagonal Buenos Aires y Pueyrredón
• Montecassino — La Pampa 107
• Villa Margarita — 25 de Mayo e Yrigoyen