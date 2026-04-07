Capilla del Monte. El sábado pasado la Municipalidad de Capilla del Monte presentó "Casonas con Arte al Atardecer", la primera edición de un evento que combina historia, arquitectura, arte y cultura en un recorrido único por tres emblemáticas casonas de la ciudad. 29 artistas visuales estuvieron creando y exponiendo sus obras en vivo.

Casonas participantes:

• Dante Alighieri — Diagonal Buenos Aires y Pueyrredón

• Montecassino — La Pampa 107

• Villa Margarita — 25 de Mayo e Yrigoyen

