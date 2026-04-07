Córdoba impulsa Escuelas Verdes con más de 40 mil alumnos

El intendente Daniel Passerini presentó una nueva edición del programa “Escuelas Verdes”, una iniciativa orientada a promover la educación ambiental en escuelas primarias y secundarias de la ciudad de Córdoba.

La propuesta, impulsada por la Universidad Libre del Ambiente, apunta a generar conciencia sobre el cuidado del entorno y fomentar prácticas sostenibles dentro de las instituciones educativas.

Durante el acto de lanzamiento, realizado en el Colegio Nuestra Señora del Huerto, el intendente destacó la importancia de trabajar desde la educación para abordar el impacto del cambio climático y fortalecer una cultura ambiental en la comunidad.

El programa se implementa desde 2022 y ya contó con la participación de más de 40 mil estudiantes y cerca de 200 instituciones, tanto de gestión pública como privada.

La iniciativa incluye instancias de capacitación para docentes y actividades prácticas para alumnos, con el objetivo de aplicar en las escuelas los contenidos vinculados al desarrollo sostenible.

Desde la Universidad Libre del Ambiente señalaron que el programa se consolidó como una política educativa con impacto en la formación de hábitos y valores ambientales.

“Escuelas Verdes” se desarrolla de manera articulada con la Secretaría de Educación municipal, el Ministerio de Educación de la Provincia y diversas instituciones y empresas que acompañan su implementación.