Córdoba será sede de las Olimpiadas de Matemática ATACALAR 2026

Córdoba fue confirmada como sede de la instancia internacional de las Olimpiadas de Matemática ATACALAR 2026, un evento que reunirá a estudiantes, docentes y evaluadores de ambos países entre el 26 y el 30 de octubre.

La competencia convocará a más de 350 participantes de nivel primario y secundario, provenientes de distintas provincias argentinas —Córdoba, Catamarca, La Rioja, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán— y de la Región de Atacama en Chile.

El certamen tiene como objetivo promover el pensamiento lógico, la resolución de problemas complejos y la integración regional a través de la educación, consolidándose como un espacio de intercambio académico y cultural.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la designación responde a una trayectoria sostenida en políticas educativas, innovación pedagógica y cooperación binacional. En ese sentido, Córdoba se posiciona como un punto de referencia en el desarrollo de iniciativas que articulan educación, tecnología y territorio.

Además, la provincia viene de obtener resultados destacados en la edición 2025 realizada en Catamarca, donde la delegación cordobesa logró 25 medallas con 27 participantes. Este desempeño se apoya en la Olimpíada Cordobesa de Matemática, que en su última edición convocó a más de 63.000 estudiantes en todo el territorio provincial.

El espacio ATACALAR, vigente desde 1996, impulsa la cooperación entre regiones de Argentina y Chile, utilizando la matemática como herramienta de integración y desarrollo educativo.