Inversión internacional en salud

Cuatro hospitales serán modernizados con financiamiento de Europa

El financiamiento permitirá mejorar la eficiencia energética en cuatro centros de alta complejidad, con una reducción estimada del 40% en el consumo y las emisiones.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Córdoba
martes, 7 de abril de 2026 · 18:11

El gobernador Martín Llaryora firmó un acuerdo con la Agencia Francesa de Desarrollo para acceder a un financiamiento de 50 millones de euros destinado a modernizar hospitales públicos de la provincia de Córdoba.

El proyecto, denominado “Mejora energética para establecimientos hospitalarios sostenibles e inclusivos”, contempla intervenciones en el Hospital Córdoba, el Hospital Misericordia, el Hospital Neonatal Dr. Ramón Carrillo y el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, todos en la capital provincial.

Según se informó, las obras apuntan a optimizar sistemas eléctricos, iluminación, climatización y ventilación, además de incorporar energía solar fotovoltaica y herramientas de gestión energética. El objetivo es reducir en torno al 40% el consumo energético y las emisiones asociadas.

Durante la firma, Llaryora destacó que la inversión permitirá una modernización profunda del sistema hospitalario, con mejoras en las condiciones térmicas, espacios más adecuados y una atención de mayor calidad para pacientes y equipos de salud.

El acuerdo se enmarca en la cooperación entre Argentina y Francia, y contó con la presencia del embajador Romain Nadal, junto a autoridades provinciales. Desde la representación francesa subrayaron que la iniciativa fortalece los servicios esenciales y mejora la calidad de vida de la población.

El financiamiento total se compone de 35 millones de euros aportados por la Agencia Francesa de Desarrollo y 15 millones provenientes del Fondo Verde para el Clima. El esquema prevé un plazo de 15 años, con cinco de gracia y amortizaciones semestrales.

Además, el proyecto contará con cooperación técnica internacional y se ejecutará en un plazo estimado de cuatro años, en el marco del programa PEEB Cool, orientado a promover la eficiencia energética en edificios públicos.

Comentarios