Cuatro hospitales serán modernizados con financiamiento de Europa

El gobernador Martín Llaryora firmó un acuerdo con la Agencia Francesa de Desarrollo para acceder a un financiamiento de 50 millones de euros destinado a modernizar hospitales públicos de la provincia de Córdoba.

El proyecto, denominado “Mejora energética para establecimientos hospitalarios sostenibles e inclusivos”, contempla intervenciones en el Hospital Córdoba, el Hospital Misericordia, el Hospital Neonatal Dr. Ramón Carrillo y el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, todos en la capital provincial.

Según se informó, las obras apuntan a optimizar sistemas eléctricos, iluminación, climatización y ventilación, además de incorporar energía solar fotovoltaica y herramientas de gestión energética. El objetivo es reducir en torno al 40% el consumo energético y las emisiones asociadas.

Durante la firma, Llaryora destacó que la inversión permitirá una modernización profunda del sistema hospitalario, con mejoras en las condiciones térmicas, espacios más adecuados y una atención de mayor calidad para pacientes y equipos de salud.

El acuerdo se enmarca en la cooperación entre Argentina y Francia, y contó con la presencia del embajador Romain Nadal, junto a autoridades provinciales. Desde la representación francesa subrayaron que la iniciativa fortalece los servicios esenciales y mejora la calidad de vida de la población.

El financiamiento total se compone de 35 millones de euros aportados por la Agencia Francesa de Desarrollo y 15 millones provenientes del Fondo Verde para el Clima. El esquema prevé un plazo de 15 años, con cinco de gracia y amortizaciones semestrales.

Además, el proyecto contará con cooperación técnica internacional y se ejecutará en un plazo estimado de cuatro años, en el marco del programa PEEB Cool, orientado a promover la eficiencia energética en edificios públicos.