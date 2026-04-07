De San Nicolás a Córdoba: operativo aéreo trasladó un órgano para trasplante

La Dirección Provincial de Aeronáutica llevó adelante un operativo sanitario para el traslado de un órgano destinado a trasplante, en una intervención que requirió precisión y rapidez para cumplir con los tiempos críticos del procedimiento.

El operativo se realizó mediante una aeronave Learjet 60, que partió desde la ciudad de Córdoba hacia San Nicolás de los Arroyos, en la provincia de Buenos Aires, donde se efectuó la ablación de un hígado que luego fue trasladado a la capital provincial.

El órgano fue implantado en una paciente de 30 años residente en Córdoba capital, quien se encontraba en lista de espera.

Para concretar la intervención, se desplegó un dispositivo coordinado que permitió optimizar el traslado del equipo médico y del órgano hacia el centro de salud correspondiente.

Del procedimiento participaron profesionales del Hospital Córdoba, en conjunto con el personal aeronáutico encargado de la logística.

Desde el área destacaron que este tipo de operativos requiere una respuesta inmediata y una articulación precisa, debido a los plazos limitados que implica el traslado de órganos.

La Dirección Provincial de Aeronáutica mantiene guardias activas durante todo el año para intervenir en misiones sanitarias de estas características.