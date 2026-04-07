La Falda: invitan a la presentación de Propuestas Educativas 2026

La Falda. El municipio de La Falda invitó a ser parte de la presentación de Propuestas Educativas 2026, para conocer toda la oferta de formación formal y no formal que ofrece la ciudad.

"Carreras, cursos, oficios y propuestas pensadas para tu desarrollo personal y profesional. Un espacio para informarte, proyectarte y elegir tu próximo paso" destacaron.

La cita es para hoy martes 7 de abril desde las 11 hs en la Sala de Prensa Tito Pousa – Auditorio Municipal Carlos Gardel.

