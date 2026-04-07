La UNC inauguró un laboratorio para startups científicas

La Universidad Nacional de Córdoba presentó iLab, un laboratorio especializado orientado a emprendimientos científicos y proyectos de innovación.

El espacio cuenta con más de 80 metros cuadrados y está equipado para trabajar con sustancias líquidas, agentes biológicos y productos químicos, en un entorno controlado.

Una de las características centrales del laboratorio es su modalidad de coworking, que permitirá a startups, equipos de investigación y emprendedores compartir un mismo espacio y dinámica de trabajo.

El laboratorio estará disponible tanto para grupos de la UNC como para empresas y proyectos del ámbito privado, con el objetivo de fomentar la articulación entre el sistema científico y el sector productivo.

Desde la universidad destacaron que la iniciativa busca impulsar el desarrollo de proyectos innovadores y fortalecer el ecosistema emprendedor vinculado a la ciencia y la tecnología.