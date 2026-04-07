Levantaron el paro docente en Córdoba: dictaron la conciliación obligatoria

Córdoba. El conflicto docente en Córdoba dio un giro ayer, tras la intervención de la Secretaría de Trabajo de la Provincia, que dictó la conciliación obligatoria. Esta resolución deja sin efecto el paro de 72 horas que la Uepc había anunciado para este miércoles, jueves y viernes.

La disposición oficial comenzará a regir a partir de este miércoles 8 de abril y se extenderá por un plazo de 10 días hábiles. El objetivo central de esta herramienta legal es suspender las medidas de fuerza para permitir que el Gobierno provincial y el gremio docente retomen las negociaciones en un clima de diálogo.

Ante esta situación, el sindicato docente confirmó formalmente que acatará la medida, garantizando así el dictado de clases con normalidad durante el tiempo que dure el proceso de mediación.

Próximos pasos en la negociación

El Ejecutivo provincial ya ha puesto en marcha la elaboración de una cuarta propuesta salarial, con la intención de destrabar el conflicto tras el rechazo de las tres ofertas previas por parte de la organización gremial.

Como primer paso concreto en este nuevo escenario, ya se encuentra agendada una reunión para este jueves por la mañana. En dicho encuentro, ambas partes buscarán acercar posiciones para alcanzar un acuerdo definitivo que satisfaga las demandas del sector docente.