San Roque dio a conocer horarios de especialidades del C.A.P.S.

San Roque. La Comuna de San Roque, bajo el lema "San Roque Positivo", dio a conocer el cronograma vigente de especialidades y servicios del Centro de Atención Primaria de Salud (C.A.P.S.) local.

Con el objetivo de facilitar el acceso a la atención médica para los vecinos, la Comuna de San Roque difundió la grilla actualizada de profesionales y servicios que se brindan en el centro de salud.

Especialidades y profesionales

El C.A.P.S. San Roque cuenta con una amplia oferta de servicios distribuidos a lo largo de la semana:

Medicina Clínica:

Dr. Hugo Dominguez: Lunes y miércoles de 9 a 17 hs.

Dra. María J. Meazza: Martes y miércoles de 9 a 16 hs.

Dr. Hector Cortez: Jueves de 8 a 13 hs.

Pediatría:

Dra. Andrea Lilello: Lunes de 8 a 13 hs y viernes de 8 a 17 hs.

Dra. Martin Batistina: Martes, miércoles y jueves de 13 a 17 hs.

Oftalmología: Dr. Álvarez Alejandra, lunes de 13 a 17 hs.

Cardiología: Dr. Omar Sosa, lunes de 13 a 17 hs y jueves de 8:30 a 13:30 hs.

Ginecología: Dra. Vela Stefania, miércoles de 13 a 17 hs.

Odontología: Dr. Luna Gastón, martes y jueves de 8:30 a 15 hs.

Kinesiología (Turnos programados): Dra. Guía Paola, lunes de 8:30 a 14 hs y martes de 12 a 17 hs.

Psicopedagogía: Dr. Li Puma Verónica, miércoles de 8 a 14 hs.

Ecografía: Dr. Carlos Pacheco, lunes a las 9:00 hs (entrega de turnos a las 8:15 hs).

Trámite para Carnet de Conducir: Dra. Ivana Vera, miércoles de 8:30 a 13 hs.

Enfermería: Lunes a viernes de 8 a 17 hs.

Contacto y turnos

Desde la administración comunal recordaron a la comunidad que para la solicitud de turnos o consultas, los interesados deben comunicarse exclusivamente a través de WhatsApp al número 3541-677375.

"Los esperamos para brindarles la mejor atención", señalaron desde la Comuna, reafirmando su compromiso con la salud pública de los vecinos de San Roque.

