Ya son cinco los casos de chikungunya en Córdoba esta temporada

El Ministerio de Salud confirmó tres nuevos casos autóctonos de chikungunya en la ciudad de Córdoba, detectados durante la última semana. Con estos registros, ya suman cinco los contagios en lo que va de la temporada.

Uno de los casos corresponde a un adolescente sin antecedentes de viaje. A partir de la investigación epidemiológica, se detectó que otros integrantes de su entorno familiar presentaban síntomas compatibles y no habían consultado previamente, lo que permitió confirmar dos casos adicionales tras la toma de muestras.

Los pacientes no requirieron internación, fueron atendidos de manera ambulatoria y se encuentran bajo seguimiento médico.

Desde el Departamento de Zoonosis indicaron que, ante estas situaciones, se activaron operativos de bloqueo de foco para eliminar criaderos de mosquitos, detectar posibles nuevos contagios y reforzar las medidas de prevención en la zona.

Las autoridades advirtieron que, por las condiciones climáticas actuales, el mosquito vector puede desarrollarse dentro de las viviendas, lo que aumenta el riesgo de transmisión. En ese sentido, insistieron en la importancia de eliminar recipientes con agua estancada y reforzar los cuidados para evitar picaduras.

Además, remarcaron la necesidad de una consulta temprana ante síntomas febriles y la notificación oportuna por parte de los equipos de salud.

En paralelo, informaron que en la provincia también se registran cuatro casos de dengue en la temporada, de los cuales dos son autóctonos y dos importados.