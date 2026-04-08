Capilla del Monte: capacitaron a operarios para el uso de la nueva motoniveladora

Capilla del Monte. Personal municipal de Capilla del Monte participó de una jornada de formación técnica y certificación como operadores de motoniveladora, incorporando conocimientos específicos sobre manejo, control y operación segura de maquinaria vial pesada.

Esta instancia de capacitación permite optimizar las tareas de nivelado y mantenimiento de calles, fortaleciendo el trabajo del área de Obras y Servicios Públicos para mejorar la infraestructura urbana. La nueva motoniveladora ya comenzó a trabajar en distintos sectores de la localidad.

