Córdoba articula con la ONU para reforzar la lucha contra el narcotráfico

El Gobierno de Córdoba avanzó en una agenda de cooperación internacional con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con el objetivo de fortalecer las estrategias de prevención y lucha contra el narcotráfico.

El encuentro fue encabezado por el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, junto a la secretaria General de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico, Nadia Fernández, quienes recibieron a Luis Ignacio García Sigman, coordinador de proyectos de drogas sintéticas de la UNODC para la región andina y el Cono Sur.

Durante la reunión se intercambiaron experiencias, se analizó la situación actual y se revisaron herramientas desarrolladas tanto por la Provincia como por el organismo internacional para abordar el narcotráfico y otros delitos complejos.

Este primer contacto permitió sentar las bases para una agenda de trabajo conjunta orientada a complementar y fortalecer las políticas públicas de seguridad que Córdoba viene impulsando, con el acompañamiento técnico especializado de la ONU.

En ese marco, López destacó la creación de la Secretaría General de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico como una herramienta clave para profundizar el abordaje integral del problema.

“Esta decisión implicó, más allá de lo que ya se venía realizando en materia de salud y de las acciones preventivas de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, promover con mayor énfasis la dimensión preventiva”, señaló.

Además, remarcó que el objetivo es “sumar esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico, poniendo también el foco en la problemática de las adicciones”.

Por su parte, García Sigman explicó que la UNODC desarrolla iniciativas en Argentina y otros países de la región, con acciones vinculadas a la asistencia técnica, el desarrollo de información para políticas públicas y la implementación de tratados internacionales.

De la reunión también participaron autoridades provinciales vinculadas a políticas penitenciarias y planificación estratégica.