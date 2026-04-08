Cruz del Eje avanza con una obra de saneamiento de $12.200 millones

Obras de infraestructura en el norte cordobés
Cruz del Eje avanza con una obra de saneamiento de $12.200 millonesEl proyecto incluye mejoras en cloacas y agua potable, y beneficiará a más de 34 mil vecinos
El Gobierno de Córdoba avanza con la refuncionalización del sistema de saneamiento en la ciudad de Cruz del Eje, una obra que demanda una inversión superior a los $12.200 millones y que actualmente presenta un avance del 11%.
El proyecto beneficiará a 34.600 habitantes y apunta a mejorar la cobertura y eficiencia de los servicios de agua potable y cloacas en la localidad del norte provincial.
Actualmente, la cobertura cloacal alcanza apenas al 30% de la población, en un sistema que presenta limitaciones por el crecimiento demográfico y el desgaste de su infraestructura.
En ese marco, los trabajos contemplan la ampliación y modernización de la planta depuradora “El Pantanillo”, donde se incorporarán nuevas unidades de tratamiento como sedimentadores, lechos percoladores, digestores de lodos y sistemas automatizados, lo que permitirá aumentar la capacidad operativa y mejorar la calidad del tratamiento de efluentes.
El plan también incluye mejoras en la planta potabilizadora, con la incorporación de sistemas de automatización, control y optimización de procesos, además de nuevas instalaciones para dosificación, filtrado y bombeo.
Por otra parte, se construye un nuevo colector cloacal de más de 2.300 metros destinado al complejo penitenciario, con el objetivo de conducir adecuadamente los efluentes y evitar riesgos de desbordes hacia el río.
La intervención forma parte de un esquema integral que busca acompañar el crecimiento de la ciudad y garantizar servicios más eficientes a futuro.