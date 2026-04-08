Cruz del Eje avanza con una obra de saneamiento de $12.200 millones

El Gobierno de Córdoba avanza con la refuncionalización del sistema de saneamiento en la ciudad de Cruz del Eje, una obra que demanda una inversión superior a los $12.200 millones y que actualmente presenta un avance del 11%.

El proyecto beneficiará a 34.600 habitantes y apunta a mejorar la cobertura y eficiencia de los servicios de agua potable y cloacas en la localidad del norte provincial.

Actualmente, la cobertura cloacal alcanza apenas al 30% de la población, en un sistema que presenta limitaciones por el crecimiento demográfico y el desgaste de su infraestructura.

En ese marco, los trabajos contemplan la ampliación y modernización de la planta depuradora “El Pantanillo”, donde se incorporarán nuevas unidades de tratamiento como sedimentadores, lechos percoladores, digestores de lodos y sistemas automatizados, lo que permitirá aumentar la capacidad operativa y mejorar la calidad del tratamiento de efluentes.

El plan también incluye mejoras en la planta potabilizadora, con la incorporación de sistemas de automatización, control y optimización de procesos, además de nuevas instalaciones para dosificación, filtrado y bombeo.

Por otra parte, se construye un nuevo colector cloacal de más de 2.300 metros destinado al complejo penitenciario, con el objetivo de conducir adecuadamente los efluentes y evitar riesgos de desbordes hacia el río.

La intervención forma parte de un esquema integral que busca acompañar el crecimiento de la ciudad y garantizar servicios más eficientes a futuro.