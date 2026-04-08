El Campus Norte de la Universidad de Córdoba tendrá sede en La Falda

La Falda. Ayer se presentó en La Falda la oferta educativa 2026 junto al intendente Javier Dieminger, autoridades, instituciones y vecinos, con propuestas formales y no formales pensadas para ampliar oportunidades en la comunidad.

Participaron la Universidad Siglo 21, la Escuela de Oficios Digitales del CIT, Apu Kuntur, Campus Norte UNC, Universidad Popular de La Falda, Instituto Ferrer, la Secretaría de Extensión de la UNC, las Escuelas Deportivas Municipales, los Talleres Culturales Municipales y La Cuisine Colegio de Cocineros.

Además, anunciaron la próxima firma de un convenio entre la Municipalidad, la Universidad Nacional de Córdoba y Apu Kuntur que permitirá certificar capacitaciones con aval oficial de esa alta casa de estudios.

"Seguimos apostando a la educación como motor de desarrollo para nuestros vecinos", dijo el intendente Dieminger.