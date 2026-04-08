Empresas cordobesas desembarcan en Brasil para crecer en alimentos

Empresas cordobesas desembarcaron en Brasil para ampliar su proyección internacional, en el marco de la feria Anuga Select Brazil, uno de los eventos más relevantes del sector de alimentos y bebidas en América Latina. La participación se desarrolla desde el 7 al 9 de abril en el Anhembi District de San Pablo.

La comitiva es acompañada por ProCórdoba, que cuenta con un stand institucional dentro del pabellón argentino. Allí, las firmas exhiben su oferta exportable y mantienen reuniones comerciales con potenciales compradores, distribuidores y socios estratégicos.

La delegación provincial está integrada por seis empresas del sector agroalimentario: Chammas, Don Celestino, Nutragroup, Legume, Novarum Pharma y Hesai. Todas buscan posicionarse en el mercado brasileño y explorar nuevas oportunidades de negocio.

El espacio Córdoba funciona como punto de encuentro comercial y está ubicado en el booth D310, facilitando la visibilidad de los productos y el contacto con actores clave del sector.

Brasil se consolida como un destino estratégico para la producción argentina. En febrero, fue el principal mercado de exportación del país, concentrando el 15,3 % de las ventas externas. Además, representa el mayor mercado de alimentos y bebidas de América Latina y uno de los diez más importantes del mundo.

La feria Anuga Select Brazil reúne a fabricantes, distribuidores, minoristas y actores del food service, combinando exposición comercial con rondas de negocios y espacios de análisis sobre tendencias, innovación y sostenibilidad.

El evento incluye una amplia variedad de segmentos, como alimentos procesados, lácteos, bebidas, productos orgánicos, alimentos gourmet y servicios gastronómicos.

La participación cordobesa forma parte de una estrategia para fortalecer la presencia internacional del sector agroalimentario y generar vínculos comerciales que impulsen las exportaciones.