Genini presentará su libro “José Santos Ortiz, el gran olvidado de Barranca Yaco”

Sinsacate. En el marco de la conmemoración del bicentenario del levantamiento federal contra el gobierno de Bernardino Rivadavia (1826–2026), se realizará en Sinsacate una conferencia abierta al público que pondrá en valor figuras clave de la historia argentina. La actividad tendrá lugar el sábado 11 de abril a las 11 horas en la histórica Posta de Sinsacate.

Bajo el título “José Santos Ortiz, el gran olvidado de Barranca Yaco”, la disertación estará a cargo del Dr. Guillermo Fabián Genini, historiador con una destacada trayectoria en investigación y docencia universitaria, especializado en historia regional y procesos políticos del siglo XIX.

La propuesta forma parte de un ciclo de conferencias impulsado por organismos culturales nacionales y locales, con el objetivo de reflexionar sobre los acontecimientos que marcaron la organización del país, así como también recuperar el rol de protagonistas que han quedado relegados en los relatos tradicionales.

Genini nació en San Juan en 1969 y se radicó en San Luis en el año 2000. Es Profesor y Magíster en Historia por la Universidad Nacional de San Juan, Especialista en Pedagogía de la Formación por la Universidad Nacional de Córdoba y Doctor en Historia por la Universidad Nacional de Cuyo, título que obtuvo con honores en 2017.

Desde el año 2000 se desempeña como investigador en el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo “Prof. Mariano Gambier” de la UNSJ, participando en proyectos vinculados a la historia colonial y el patrimonio. A su vez, desde 2019 es docente en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, donde investiga especialmente los procesos regionales de la década de 1820.

Su producción académica incluye libros, artículos científicos y trabajos de divulgación publicados tanto en Argentina como en el exterior. Además, ha sido expositor en congresos y encuentros internacionales en países como Rusia, Chile, Perú y España.

La conferencia en Sinsacate se centrará en la figura de José Santos Ortiz, protagonista de la historia federal, con el objetivo de analizar su rol en los acontecimientos de Barranca Yaco y su lugar en la memoria histórica.

La actividad es organizada con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de la Nación, Museos Nacionales, la Municipalidad de Sinsacate y la Asociación de Amigos, y contará con entrada libre y gratuita. Una invitación abierta a la comunidad para reflexionar sobre el pasado y su vigencia en el presente.

