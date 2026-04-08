Hallan 213 toneladas de residuos dentro de una casa en Córdoba

La Municipalidad de Córdoba retiró 213 toneladas de residuos acumulados en una vivienda abandonada de barrio San Martín, luego de reiteradas denuncias de vecinos por las condiciones sanitarias del lugar.

El operativo fue llevado adelante por la Unidad de Riesgo Sanitario y se extendió durante ocho días, con tareas manuales y el uso de maquinaria pesada para remover el basural que se había formado en el interior del inmueble, ubicado sobre calle Tomás Guido.

En el lugar se encontraron envases plásticos, restos de poda, cartones, papeles, muebles en desuso, electrodomésticos, hierros y hasta una camioneta cubierta por la basura.

La situación derivó en la intervención de la Justicia Administrativa de Faltas, que avanzó con distintas acciones e incluso una denuncia penal por falta grave de higiene y mantenimiento.

Además de las sanciones económicas, el propietario deberá afrontar los costos del operativo de limpieza realizado por el municipio.

Desde el área remarcaron la importancia de la participación vecinal para detectar este tipo de casos. Las denuncias pueden realizarse a través de la App Ciudadana o al 351-610-0517, de lunes a viernes de 9 a 18 horas.